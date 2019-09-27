شكرا لقرائتكم خبر عن إدرة "دانة غاز" تطلع على فرص الأعمال المعروضة عليها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اطلع مجلس إدارة شركة دانة غاز، بجلسته المنعقدة يوم أمس الأربعاء، على سير عمليات الشركة في مصر وإقليم كردستان العراق، بما في ذلك الدفعة الأخيرة التي استلمتها الشركة في شهر يونيو الماضي كجزء من مستحقاتها المتأخرة في جمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان الشركة، المنشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الخميس، نظر المجلس مبدئياً عن بعض فرص الأعمال المعروضة من قبل الإدارة.

هذا وبحث الاجتماع موقف سداد مستحقات الشركة في مصر وإقليم كردستان، فضلاً عن تقديم تقرير عن خطط تمويل الشركة وشراء الشركة لأسهمها.

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كذلك ناقش المجلس تقرير تقدم عن خطط تمويل الشركة وفرضيات الميزانية، وتقرير تقدم عن سير عملية شراء الشركة ألسهمها.

واطلع المجلس في ختام مداوالته على سير الدعاوي القانونية ودعاوي التحكيم، إضافة الى التداول حول مسائل روتينية مختلفة.

وسبق أن أعلنت دانة غاز عن تحقيقها صافي ربح بلغ 140 مليون دولار (513 مليون درهم)، مقارنةً بـ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2018.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح إلى قيد استحقاقات تعاقدية مرتبطة بالأداء بقيمة 71 مليون دولار