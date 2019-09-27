شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سبكيم" تُوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 440 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 439.999 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن التوزيع سيكون بواقع 60 هللة للسهم، وبنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المُقبل، على أن يتم التوزيع في 16 أكتوبر المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2018، بقيمة 183.333 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ نصف ريال، كذلك تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018، بقيمة 238.333 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 65 هللة للسهم.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 210.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 211.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى الانخفاض في أسعار معظم منتجات الشركة وخاصة خلات الفينيل الأحادي.

وعلاوة على ذلك يعود سبب الانخفاض إلى الصيانة المجدولة في مصانع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع الشركة العالمية للدايول، نتج عنه انخفاض في الإنتاج وبالتالي كميات المبيعات. غير أن هذا الانخفاض قابله زيادة في حجم المبيعات في الربع الحالي بالنسبة لمعظم المنتجات الأخرى، ولا سيما الميثانول وحمض الخليك وانخفاض أسعار اللقيم نسبياً.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 325.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 362.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 10.3%.