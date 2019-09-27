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أراد الإماراتية تعتزم إطلاق مشروع بالسعودية باستثمارات 24 مليار درهم

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة "أراد"، ومقرها الشارقة، إطلاق مشروع "جادة " بقيمة 24 مليار درهم في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المشروع سيكون على غرار مشروعها بالشارقة.

وقال، رئيس مجلس إدارة الشركة،  الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إن الشركة تدرس عدداً من المواقع المحتملة للإعلان عن مشروع جديد بنهاية 2019، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وأعلنت شركة "أراد" للتطوير العقاريفي الشهر الماضي  عن عقد شراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي، يتم بموجبها تقديم تسهيلات مالية للراغبين في شراء العقارات لدى الشركة.

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ونجحت "أرادَ" وخلال فترة زمنية قصيرة بإطلاق مشروعين سكنيين متكاملين في إمارة الشارقة، حيث تأسست الشركة وباشرت أعمالها في أواخر 2016. 

 

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