شكرا لقرائتكم خبر عن %35 ارتفاع في حجم الفائض بالموازنة الموحدة لدولة الإمارات بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ حجم الفائض في موازنة الحكومة الموجدة لدولة الإمارات بنهاية النصف الأول من العام الجاري 49.4 مليار درهم، وبنمو نسبته 35.4% عن الفائض المحقق بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وحسب بيانات لوزارة المالية الإماراتية بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع، الذي يضم إنفاق الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 200.4 مليار درهم مقابل إيرادات محصلتها 249.8 مليار درهم، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

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وحسب البيانات كان للإنفاق الحكومي على السلع والخدمات على النصيب الأكبر بما قيمته 62.3 مليار درهم، تلاه تعويضات العاملين، أي رواتبهم بقيمة 54.4 مليار درهم.

وتوزع باقي الإنفاق على بنود الإعانات المالية والمنح والفائدة واستهلاك رأس المال الثابت ومصروفات أخرى.

وعلى مستوى الإيرادات أسهمت الضرائب بما قيمته 114.7 مليار درهم، فيما جاءت بقية الإيرادات من مصادر أخرى بقيمة 132.7 مليار درهم، بجانب الإيرادات من المساهمات الاجتماعية والمنح.