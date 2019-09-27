7 شركات تكنولوجية جديدة تنضم إلى «Hub71»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت Hub71، أمس، عن قبول مجموعة جديدة من الشركات الناشئة ضمن برنامج الحوافز الخاص بها، بعد أن اتخذت هذه الشركات قراراً بتنمية أعمالها انطلاقاً من إمارة أبوظبي ومباشرة عملياتها من خلال منصة Hub71. وستستفيد المجموعة التي تضم سبع شركات ناشئة بما في ذلك «dopay» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، من حزم الدعم السخية التي توفرها المنصة، وتشمل السكن والمساحات المكتبية والضمان الصحي للمؤسسين والموظفين.

وتتميز الشركات الناشئة الجديدة بأنها شركات تكنولوجية ذات نمو مرتفع، وستنضم إلى Hub71، التي تتخذ من «سوق أبوظبي العالمي» موقعاً استراتيجياً لها، خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيسهم في وصول إجمالي عدد الشركات الناشئة الجديدة التي تأهلت للاستفادة من برنامج حوافز Hub71 إلى 18 شركة. وسيتم فتح الباب لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج الحوافز في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث إنه يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة والواعدة والتي يقودها مؤسسون متخصصون لديهم أفكار وحلول تكنولوجية متميزة وقابلة للتطوير.

وتشمل قائمة الشركات الناشئة السبع المذكورة والتي تنتمي لقطاعات ودول مختلفة، شركة التكنولوجيا المالية البريطانية dopay، وشركة Furnwish مقرها مصر، وشركة ProvenMed International التونسية، وشركة Trukker للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ثلاث شركات ناشئة تتخذ من الإمارات مقراً لها وهي: Addenda وSchoolVoice وSportyQ.

وقال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفنا المتمثل في استقطاب بين 20 و30 شركة ناشئة ذات جودة عالية إلى Hub71 بنهاية العام الجاري، وتبرهن أول 18 شركة ناشئة لدينا على قيامنا ببناء مجتمع من شركات التكنولوجيا التي تتنوع في أحجامها ومراحل نموها والقطاعات التي تعمل فيها.

وفي إطار استراتيجيتها لتحقيق النمو، ستوفر الشركات الناشئة الجديدة التي تنضم إلى Hub71 وظائف جديدة في قطاع التكنولوجيا على مستوى إمارة أبوظبي. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاحتضان ونشر التقنيات الجديدة والمبتكرة، وهي المساعي التي تقودها أبوظبي من خلال توفير سبل الاستفادة من رأس المال وفرص السوق لتحفيز الابتكار على المستوى المحلي.