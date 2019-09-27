دبي عاصمة تجارة الماس 2023

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكد أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن دبي تحتل حالياً المرتبة الثانية عالمياً في تجارة الألماس بقيمة وصلت إلى حوالي 92 مليار درهم خلال العام 2018، مع وجود منافسين عدة، كمدن: انتورب ومومباي ونيويورك وهونج كونج، وتستهدف دبي أن تصبح أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم بحلول عام 2023 مشيراً إلى أن دبي تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية التي تؤهلها لاحتلال المركز الأول في المستقبل القريب.

وأشار ابن سليم في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر دبي للماس أمس في برج الماس بدبي، إلى أن عدد الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة تجاوز ال 16 ألف شركة، 90% منها شركات جديدة على السوق الإماراتي، مشيراً إلى أن المركز لديه خطط طموحة لاستقطاب شركات عالمية تعمل في قطاع الألماس مع أولوية التركيز على السوق الأمريكي ومراكز عالمية مثل «أنتورب» في بلجيكا وهونج كونج، مشيراً إلى أن غالبية واردات دبي من الماس تأتي من إفريقيا فضلاً عن كندا والبرازيل، فيما تعتبر الكونغو وأنجولا وبوتسوانا وجنوب إفريقيا أبرز وجهات التصدير من الإمارة.



أبرز التحديات

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وقال: «التمويل يعتبر من أبرز تحديات نمو تجارة الماس ليس فقط في دبي، إنما يتعدى الأمر إلى جميع المدن الرئيسية في التجارة، ولذا فإن وجود عدد من البنوك التي تساهم في عمليات التمويل سيقلل المخاطر ويدفع عملية النمو في القطاع، كما أن التحديات ونسب المخاطر التي تواجه قطاعات مثل البترول تعتبر أكبر مقارنة بقطاع الماس، لاسيما أن مخاطر الصراعات المتعلقة بالألماس لا تجاوز ال 1% خلال السنوات السبع الماضية، مع التأكيد على وجود ضمانات للمستهلك أن هذه الأحجار الثمينة لا تمول أي صراعات».

وعن توقعاته لتجارة الألماس عالمياً في العام الحالي أكد سانجيف دوتا المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في المركز، أنه على الرغم من التحديات التي تواجه السوق العالمية في الوقت الحالي وخاصة زياد المعروض، إلاّ أن المؤشرات الأولية لحجم التجارة في العام الحالي تبدو مبشرة، مختتماً بالتأكيد على أن مركز دبي للسلع المتعددة لايستهدف فقط زيادة حجم تجارة الألماس عبر دبي، وإنما العمل على استقرار السوق وضمان توفير البنية التحتية المناسبة لأعضائه من الشركات فضلاً عن تطبيق أحدث الابتكارات. وقد أكد كونيما موينينج، الرئيس التنفيذي لشركة «نيميسيس إنترناشيونال»، أن دبي لديها المؤهلات الرئيسية لتصل إلى المركز الأول عالمياً في تجارة الألماس في العالم، إذ لديها الرؤية والبنية التحتية القوية والمناخ الاستثماري اللازم لهذه الصناعة، موضحاً أن العائق حالياً الذي يواجه الصناعة هو التمويل، حيث يراوح حجم التمويل الممنوح إلى قطاع الألماس في دبي ما بين 800 مليون ومليار دولار، وهو مستوى محدود مقارنة بباقي المراكز الأخرى. وكان مركز دبي للسلع المتعددة، قد استضاف أمس النسخة السنوية الرابعة من مؤتمر دبي للماس، بحضور ما يقارب 400 مسؤول حكومي رفيع المستوى وممثلين عن مؤسسات تمويل وتجار تجزئة ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم. أقيم الحدث تحت شعار: «تحول قطاع الماس...تسخير قوة الابتكار والتكنولوجيا»، حيث خاض المشاركون والمتحدثون على مدى يوم كامل نقاشات فريدة وحوارات بنّاءة حول تأثير الابتكارات التكنولوجية المتقدمة على صناعة الماس ودورها في إمكانية إحداث تحول إيجابي في سلسلة توريده وآفاقه المستقبلية.



أكبر حجر ألماس في العالم



خلال فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر دبي للألماس الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة في دبي أمس، تم الكشف عن أكبر حجر ألماس في العالم «ملوّن بمقياس D» وحائز شهادة «جيا»، حيث لا يُقدّر حجر الألماس بتقطيع الزمرّد بثمن. وينحدر حجر الألماس من حجر الألماس الخام الأعلى قيمةً في العالم المعروف باسم «The Constellation» (أي الكوكبة)، ويبلغ عيار هذا الحجر 812.77 قيراط ويُباع بسعر قياسي قدره 63 مليون دولار، وقد استغرقت عملية تقييم حجر الألماس وتشكيله وصقله أكثر من 18 شهراً، باستخدام أحدث المعدّات المتوفرة حالياً في قطاع الألماس. كما تمّت معالجته وإنجاز العمل عليه في الإمارات على يد شركة لخدمات الألماس.