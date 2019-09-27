«أراد» تخطط لمشروع في الرياض على غرار «الجادة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «أريبيان بزنس»، إن «أراد» للتطوير العقاري، تتطلع للتوسع في مشروعات كبرى بالسعودية، حيث نقلت عن أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن الشركة تخطط حالياً لإنشاء مشروع مشابه أو أكبر من مشروع الجادة الذي أنجزت «أراد» جزءاً منه في الشارقة. وقال الخشيبي، على هامش «سيتي سكيب»، إن المشروع الجديد سيكون في مدينة الرياض، ولن تقل مساحته عن مساحة مشروع الجادة بالشارقة، وبنفس الفكرة والمفهوم العام، وسيمثل مدينة متكاملة، تتضمن جميع المرافق، وبأسعار معقولة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الربع الأول من العام المقبل.