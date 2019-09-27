شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف الدورة 14 لمنتدى جيبكا 3 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة لقطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي، عن انعقاد دورته ال 14 لمنتدى جيبكا السنوي في دبي في الفترة ما بين 3 و5 ديسمبر المقبل في مدينة جميرا. ويفتتح الدورة هذا العام الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز العماني.
وتسلط الدورة الرابعة عشرة، من منتدى جيبكا التي ستعقد تحت شعار: «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية»، الضوء على المشاريع الضخمة والصفقات التي أبرمت في منطقة الخليج العربي خلال 12 شهراً الماضية، والتي تقدر قيمتها ب 14.2 مليار دولار.
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