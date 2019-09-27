مشاركات عالمية في معرض الساعات والمجوهرات أول أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يستعد مركز إكسبو الشارقة لتزدان أروقته وأجنحته ببريق المجوهرات والماس، ونبض الساعات الثمينة من كبرى الماركات العالمية، وأحدث خطوط الموضة، من خلال إطلاق الدورة الخريفية للعام 2019 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة، ليطل على عشاق المجوهرات والساعات الثمينة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويستمر حتى مساء الخامس من الشهر نفسه، لتقديم أعلى مستويات البراعة والإبداع الفني في التصاميم، ومراعاة الذوق الرفيع والفخامة.

نجح المعرض الذي يقام مرتين سنوياً على مدى 26 عاماً، وعلى مدار دوراته ال46 الماضية، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في التحول إلى مسرح من الإبهار، والأناقة المترفة، وأن يغدو حدثاً إقليمياً ودولياً رائداً، يُوفر للشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية منصة لا تُضاهى لعرض أحدث منتجاتها أمام الزوار الباحثين عن كل جديد في مجال صناعة المجوهرات، والساعات.

يقول سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن معرض الساعات والمجوهرات يُعتبر أهم حدث في قاطرة المعارض التي يقودها مركز إكسبو الشارقة الذي يحرص على تطوير فعالياته بشكل دائم بهدف العمل على تلبية مختلف الأذواق لعشاق الذهب، والمجوهرات، لافتاً إلى أن المشاركة الواسعة التي سيشهدها المعرض من خلال تواجد أكثر من 500 عارض وعلامة تجارية من مختلف أنحاء العالم على مساحة عَرض تبلغ 30 ألف متر مربع والتي تعد من أكبر مساحات العرض على مستوى المعارض المتخصصة، تعكس مدى الثقة التي توليها العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية للمعرض، بصفته منصة لعرض مجموعات وقطع حصرية ومحدودة للمهتمين والمتعاملين في سوق الشرق الأوسط.

ويضيف المدفع، تماشياً مع موقعه الرائد في سوق المجوهرات العالمية، سيرحب المعرض بالعديد من العارضين الجُدد المرموقين من أنحاء العالم للمشاركة في دورته الخريفية للعام 2019، حيث يقام بمشاركة متميزة من عارضين جدد من مملكة البحرين وإيطاليا واليابان والكويت والمملكة العربية السعودية وتايلاند وتركيا، إضافة إلى نخبة من صناع المجوهرات الإماراتية المحلية. كما تضم قائمة الدول المشاركة كلاً من هونج كونج والهند وإيطاليا واليابان وسنغافورة وتايلاند، ما يوفر لجميع الزوار والعارضين فرصة الاطلاع على أرقى تصاميم المجوهرات من الذهب والماس.

وأشار سلطان شطاف، مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة إلى أن المعرض سيوفر منصة متميزة للمصممين الإماراتيين الشباب لصقل المواهب المحلية، وسيحظى زوار المعرض إلى جانب متعتهم برحلة مميزة مع المجوهرات الساحرة والعروض الحصرية في عالم من الإبهار المتلألئ، بفرصة الفوز في السحوبات اليومية بجوائز قيمة، إضافة إلى السحب الكبير الذي يتم في اليوم الأخير من المعرض على كيلوجرام من الذهب، مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية.