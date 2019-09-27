«فلاي دبي» تنقل 450 ألف مسافر إلى موسكو في 5 سنوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو:”الخليج 365”



تحتفل فلاي دبي بمرور خمس سنوات على انطلاق رحلاتها إلى العاصمة الروسية. ومنذ انطلاق أولى رحلاتها إلى مطار فونوكوفو قبل خمس سنوات نقلت فلاي دبي اكثر من 450 ألف مسافر بين دبي والعاصمة الروسية.

ووسعت الناقلة رحلاتها إلى العاصمة الروسية بعد أربع سنوات من خدماتها إلى انطلاقتها إلى عدة مدن روسية، حيث يعد السوق الروسي أحد الأسواق الحيوية للناقلة والذي بدأت رحلاتها إليه في نوفمبر/‏ تشرين الثاني من العام 2010 برحلات إلى كل من يكاتنبيرج وسمارا. وتمكنت فلاي دبي من بناء شبكة وجهات تصل إلى 9 مدن في روسيا . وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، أود أن أشكر مسافرينا الذين كانوا جزءاً هاماً من رحلتنا. اليوم، يمكن للمسافرين من روسيا الاستفادة من خدمة التأشيرة عند الوصول عند زيارة دولة الإمارات ، ويمكنهم أيضاً الاستفادة من رحلات الربط المريحة إلى إفريقيا، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا عبر دبي التي تمثل اليوم مركزاً عالمياً للطيران». وتوفر شبكة وجهاتنا الكثيفة وخدمة التأشيرة عند الوصول لمواطني دولة الإمارات المزيد من الفرص لاكتشاف مناطق الجذب السياحي في روسيا.