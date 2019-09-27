«اقتصادية دبي» و«مركز الإحصاء» ينظمان الحملات الرقابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، ومركز دبي للإحصاء اتفاقية تعاون، وتنص على أن يقوم القطاع بجميع أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي للتأكد من التزام هذه المنشآت بالقوانين والتشريعات السارية إلى جانب تنظيم الحملات التوعوية المشتركة، وتهدف الجهتان من خلال هذه الشراكة إلى التأكد من اتباع المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي، أفضل الممارسات، وبالتالي ضمان شفافية وحيادية الدراسات الصادرة عنها، بما يخدم سوق العمل في دبي والإمارات عموماً.

وقام بتوقيع اتفاقية التعاون التي جرت في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، كل من عبد الله الشحي، النائب التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، وطارق يوسف الجناحي، نائب المدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في مركز دبي للإحصاء، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين لكلا الجهتين.

وقال عبد الله الشحي: تثمن اقتصادية دبي هذه الشراكة التي توثق العمل مع القطاع الحكومي لضمان تفعيل الدور الرقابي في مختلف القطاعات وبالأخص العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية، والقضاء على الظواهر والانتهاكات التي تأثر سلباً في واقع وبيئة الأعمال في إمارة دبي الأمر الذي يعزز من جودة وشفافية التقارير والبحوث الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عنها، والإسهام في تقديم قراءة واضحة للدراسات التخصصية في إمارة دبي.

وأشار الشحي إلى أن اقتصادية دبي تدعم جميع الشركات التي تتخذ من إمارة دبي موقعاً استراتيجياً لممارسة نشاطاتها التجارية، مؤكداً استمراريتها في توقيع الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المختصة بهدف تطبيق القوانين في مزاولة الأعمال.

وقال طارق الجناحي: إن اقتصادية دبي شريك استراتيجي في مجال الإحصاء الاقتصادي منذ تأسيس المركز وقد حققنا معاً العديد من الإنجازات والنقلات النوعية في هذا المجال، إلا أننا سعداء اليوم بتوسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل الأعمال الميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في الدراسات الاستطلاعية، مشيراً إلى أن التكامل الحكومي والعمل بروح الفريق الواحد مرتكز أساسي ترتكز عليه استراتيجية وسياسات وعمليات المركز.

وثمن الجناحي مستوى تعاون الدائرة في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الشراكة في أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في الإمارة، مؤكداً بأن حكومة دبي كانت سباقة ورائدة في تنظيم هذا المجال نظراً لما يتطلبه من خبرات ومؤهلات شروط تخصصية وجودة في الإنجاز حيث تترتب على الدراسات الاستطلاعية انعكاسات كبيرة على المستثمرين وعلى المستفيدين من خدمات الدراسات الاستطلاعية بشكل عام.