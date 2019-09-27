تحذيرات من تراجع أرباح «بريتش أيروايز» بسبب إضراب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت مجموعة «آي.أيه.جي»، التي تمتلك شركة الطيران البريطانية «بريتش أيروايز» من تضرر أرباحها السنوية نتيجة إضراب طياري الشركة البريطانية وانخفاض أسعار التذاكر، في أحدث حلقة من مسلسل الأنباء السيئة لصناعة السفر والسياحة الأوروبية.

وذكرت «آي.أيه.جي» في بيان أمس، أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل خلال العام الحالي قبل حساب البنود الاستثنائية تقل بمقدار 215 مليون جنيه إسترليني (235 مليون دولار) عن العام الماضي. كما تتوقع انخفاض معدل نمو طاقتها التشغيلية خلال العام الحالي ككل إلى 4% تقريباً مقابل 5% وفقاً للتوقعات السابقة.

وأشارت بلومبيرج إلى انخفاض سعر سهم المجموعة بنحو 3.5% في مستهل تعاملات أمس في بورصة لندن للأوراق المالية؛ ليصل إجمالي التراجع في السعر إلى 20% منذ بداية العام.

ونقلت بلومبيرج، عن ويلي وولش، الرئيس التنفيذي للمجموعة قوله للمستثمرين إن «أغلب شركات الطيران، قلصت خطط نمو طاقتها للربع الأخير من العام الحالي وحتى 2020.. وهناك عدد من شركات الطيران وبخاصة الأضعف إما ستختفي أو ستقلص طاقتها بشدة».

يأتي تحذير «آي.أيه.جي»، بعد أيام من إشهار إفلاس شركة «توماس كوك» البريطانية للسياحة والطيران، في حين من المتوقع أن تلحق بها ثماني شركة طيران أوروبية أخرى خلال أكثر من عام.

كانت «بريتش أيروايز»، قد ألغت في وقت سابق من الشهر الحالي العشرات من الرحلات الجوية، بسبب إضراب الطيارين الذي استمر يومين، مما أضر بخطط سفر نحو 200 ألف شخص، كما كلف الشركة 40 مليون جنيه إسترليني ( 49 مليون دولار) يومياً.

وقالت الشركة: «طبيعة عملياتنا المعقدة والدولية تعني أن عودة جدول الرحلات الجوية للمعتاد سوف يستغرق بعض الوقت». (د ب أ)