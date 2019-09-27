«اتصالات» تحصد جائزة أفضل مُزوّد إقليمي للخدمات والمبيعات بالجملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصدت «اتصالات» وللمرة السادسة جائزة «أفضل مزوّد إقليمي للخدمات والمبيعات بالجملة» في الشرق الأوسط، وذلك ضمن حفل جوائز مؤتمر «عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2019»، والذي جرت فعالياته مؤخراً في دبي.

وقد تم إدراج «اتصالات» ضمن قائمة أفضل شركات الاتصالات بعد النجاح الذي حققته في تجارة الجملة، حيث نالت جائزة «أفضل مزوّد للخدمات والمبيعات بالجملة» في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى حصولها على جائزة «التحول الرقمي»، وذلك خلال الحدث الإقليمي لقطاع الاتصالات.

وقال علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «مجموعة اتصالات»، سعداء بالحصول على هذه الجائزة، التي نستطيع من خلالها تسليط الضوء على قدرات شبكة «اتصالات» الدولية، وعلى قدرتها على الوصول إلى الجودة والالتزام بها، وعلى نجاح شراكاتها الاستراتيجية التي استطعنا تعزيزها والارتقاء بها على مدى سنوات طوال.

وقال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، بعد استلامه جائزة «التحول الرقمي» نيابة عن «اتصالات»: إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يعتبر إنجازاً رائعاً ل «اتصالات»، التي عملت باستمرار على وضع معيار الريادة في التكنولوجيا، حيث تركز استراتيجية الشركة «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات» على جعل هذا المستقبل الرقمي واقعاً ملموساً، وهو ما يتطلب العمل على توفير التقنيات المستقبلية ووضعها بين أيدي عملائنا في مختلف الأسواق التي نعمل بها.

من جهة أخرى أعلن بنك دبي التجاري، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات - «اتصالات»، عن إطلاق بطاقتي ائتمان CBD بسمات «فيزا سيغنتشر»، و«فيزا بلاتينيوم»والتي تعد أفضل بطاقة مكافآت في الإمارات؛ حيث تقدم لحامليها أسرع وسيلة لكسب النقاط من خلال تطبيق بسمات (Smiles) من «اتصالات»، والذي حاز عدداً من الجوائز.