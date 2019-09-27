شكرا لقرائتكم خبر عن «الثريا» تكشف عن «مجمع مويلح» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «الثريا» تكشف عن «مجمع مويلح» في الشارقة
تاريخ النشر: 27/09/2019
كشفت «مجموعة الثريا» النقاب عن أحدث مشاريعها وهو «مجمع مويلح» في إمارة الشارقة الذي سوف تنفّذه بالتعاون مع بنك الشارقة، وذلك خلال فعاليات معرض «سيتي سكيب غلوبال 2019». ويقع «مجمع مويلح» بالقرب من المدينة الجامعية في الشارقة، في ضاحية الجرينة، ويبدأ التسليم اعتباراً من الربع الثالث من العام 2021.
يتكوّن «مجمع مويلح» من 8 مبانٍ سكنية فخمة وبتصميمين مختلفين متميزين. فالمباني بالنموذج الأول (A) هي المباني التي تحتل زوايا المجمع، أما النموذج الثاني (B)، فهي المباني التي تشغل المساحات الداخلية، ويتألف كل مبنى من طابق أرضي وطابقين لمواقف السيارات و5 طوابق يحتوي كل طابق منها على 11 شقة مع تصميمات داخلية راقية فريدة من نوعها لكل طابق.
وفي هذا الإطار، أكد جورج خزامي، كبير المسؤولين التنفيذيين في «مجموعة الثريا»، «إنه بإمكان المستثمر الذي يقوم بشراء أحد مبانينا أن يكون واثقاً بأنه سوف يحظى بالأسبقية المطلقة قبل كل شيء آخر». وتابع «إن المعايير التي نعتمدها عالية جداً، إنها مصدر فخر لنا ابتداءً من جودة المواد المستخدمة وصولاً لضمان الوفاء بالمواعيد النهائية للتسليم من دون أي تأخير. نحن نطور ونبني ونؤجر وندير».
كانت هذه تفاصيل خبر «الثريا» تكشف عن «مجمع مويلح» في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.