«الثريا» تكشف عن «مجمع مويلح» في الشارقة

الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت «مجموعة الثريا» النقاب عن أحدث مشاريعها وهو «مجمع مويلح» في إمارة الشارقة الذي سوف تنفّذه بالتعاون مع بنك الشارقة، وذلك خلال فعاليات معرض «سيتي سكيب غلوبال 2019». ويقع «مجمع مويلح» بالقرب من المدينة الجامعية في الشارقة، في ضاحية الجرينة، ويبدأ التسليم اعتباراً من الربع الثالث من العام 2021.

يتكوّن «مجمع مويلح» من 8 مبانٍ سكنية فخمة وبتصميمين مختلفين متميزين. فالمباني بالنموذج الأول (A) هي المباني التي تحتل زوايا المجمع، أما النموذج الثاني (B)، فهي المباني التي تشغل المساحات الداخلية، ويتألف كل مبنى من طابق أرضي وطابقين لمواقف السيارات و5 طوابق يحتوي كل طابق منها على 11 شقة مع تصميمات داخلية راقية فريدة من نوعها لكل طابق.

وفي هذا الإطار، أكد جورج خزامي، كبير المسؤولين التنفيذيين في «مجموعة الثريا»، «إنه بإمكان المستثمر الذي يقوم بشراء أحد مبانينا أن يكون واثقاً بأنه سوف يحظى بالأسبقية المطلقة قبل كل شيء آخر». وتابع «إن المعايير التي نعتمدها عالية جداً، إنها مصدر فخر لنا ابتداءً من جودة المواد المستخدمة وصولاً لضمان الوفاء بالمواعيد النهائية للتسليم من دون أي تأخير. نحن نطور ونبني ونؤجر وندير».