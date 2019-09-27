خالد المدفع: نجدد التزامنا بتطوير القطاع السياحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، بمناسبة «يوم السياحة العالمي»، يكتسب «يوم السياحة العالمي 2019» أهمية استراتيجية كونه يحمل شعار «السياحة والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع»، تماشياً مع التزام «منظمة السياحة العالمية» بالتركيز الرئيسي على المهارات والتعليم والوظائف خلال العام 2019. وتتنامى أهمية القطاع السياحي في الوقت الذي يستحوذ فيه على وظيفة من كل 10 وظائف في العالم.

ونثمّن عالياً الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة التي أولت اهتماماً بالغاً بتوفير السبل الضامنة للارتقاء بالمزايا السياحية التنافسية والترويج للمقومات التراثية والثقافية والترفيهية والبيئية التي تجعل الشارقة مقصداً سياحياً فريداً من الطراز العالمي.

وتمضي الشارقة اليوم بخطى ثابتة على درب الريادة السياحية، في ظل النمو المطّرد لقطاع السياحة الذي يبرز كرافد حيوي من روافد الاقتصاد الوطني، بمساهمة إجمالية تتجاوز 9 مليارات درهم في الناتج المحلي البالغ 102,5 مليار درهم. ونجدد التزامنا المطلق بالسير قدماً في تطوير كافة الجوانب السياحية وتعزيز التنمية التجارية للقطاع السياحي المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التدفقات ورفع نسب إشغال الفنادق وتوفير كافة سبل الراحة للسياح وفق أعلى معايير الجودة العالمية، في خطوات سبّاقة تضعنا في مصاف المساهمين البارزين في دعم تطلعات «منظمة السياحة العالمية».