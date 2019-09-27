شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تستضيف «منتدى رواد» السياحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة استعداداتها لاستضافة «منتدى رواد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019» الذي ينظمه المجلس العالمي للسفر والسياحة في الإمارة الأسبوع المقبل. وسينطلق المنتدى 2 أكتوبر في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات للمرة الأولى في المنطقة، وسيجمع نخبة من رواد القطاع الرئيسيين بهدف مناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رأس الخيمة تستضيف «منتدى رواد» السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.