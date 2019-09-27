شكرا لقرائتكم خبر عن عروض خاصة إلى الفلبين خلال الشتاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في الدولة للسفر إلى الفلبين خلال فصل الشتاء. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداء من اليوم ولغاية 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أن يتم السفر حتى 30 يونيو/حزيران 2020.
ويحصل المسافرون على خصم على وزن الأمتعة الإضافي عند حجز العرض عبر الإنترنت. وتصل نسبة الخصم إلى 50% على أول 5 كيلوغرامات و20% على الوزن الذي يزيد على ذلك. ويستفيد المسافرون من دبي من هذا العرض حتى 10 يونيو/حزيران 2020.
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