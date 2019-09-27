عروض خاصة إلى الفلبين خلال الشتاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في الدولة للسفر إلى الفلبين خلال فصل الشتاء. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداء من اليوم ولغاية 8 أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل على أن يتم السفر حتى 30 يونيو/‏حزيران 2020.

ويحصل المسافرون على خصم على وزن الأمتعة الإضافي عند حجز العرض عبر الإنترنت. وتصل نسبة الخصم إلى 50% على أول 5 كيلوغرامات و20% على الوزن الذي يزيد على ذلك. ويستفيد المسافرون من دبي من هذا العرض حتى 10 يونيو/‏حزيران 2020.