شكرا لقرائتكم خبر عن «كريستيان ديور» في مطار دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت الدار الفرنسية «ديور» ، رسمياً، متجرها الأول «كريستيان ديور»، في سوق دبي الحرة، بمطار دبي الدولي، مؤخراً. وجرت مراسم قص الشريط الحريري في المبنى رقم 3، الصالة (B)، بحضور عدد من مسؤولي السوق، وفي مقدمتهم كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بينما تقدم وفد «كريستيان ديور» صانع العطور الشهير فرانسوا دوماشي، وفرانك داغر حايك، مدير تجزئة السفر في إفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

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