إفصاحات وتصنيفات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **رفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعمل الأجنبية ل«المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة» (المصرف) إلى درجتي A وA1 على التوالي، وفي الوقت نفسه ثبتت التصنيف الائتماني المستقل له عند bbb وتصنيف القوة المالية عند درجة bbb-، مع منح التصنيفات نظرة مستقبلية مستقلة.

**ثبتت وكالة «كابيتال انتليجينس» التصنيف الائتماني طويل الأجل، وقصير الأجل، بالعملة الأجنبية لبنك أبوظبي التجاري عند درجتي A+ وA1 على التوالي، في الوقت الذي ثبتت فيه التصنيف الائتماني المستقل له عند bbb+ وتصنيف القوة المالية عند bbb+ أيضاً، مستشهدة بمستويات الدعم الاستثنائية التي يحصل عليها. ومنحت جميع تصنيفات البنك نظرة مستقبلية مستقرة.

**أعلنت وكالة «موديز» عن سحبها للتصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» الذي كان عند درجة Baa2، مستقر. ويأتي سحب التصنيف بعد سداد «جافزا» لصكوكها.

**ورد في فقرة «إفصاحات» في عدد يوم أمس، خطأً اسم شركة «الخليج للمشاريع الطبية» (جلفار) والصحيح هو «شركة الخليج للصناعات الدوائية» (جلفار)، والمقرر أن يجتمع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، 29 الجاري للموافقة على استخدام الاحتياطي الاختياري وجزء من الاحتياطي القانوني للشركة، لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 561.7 مليون درهم. وقرر سوق أبوظبي إيقاف التداول على أسهم «جلفار» الأحد ولحين الإفصاح عن نتائج مجلس الإدارة.

**ناقش مجلس إدارة «دانة غاز» في اجتماعه، أمس الأول بعض فرص الأعمال المعروضة من قبل الإدارة، وبحث تقريراً عن خطط تمويل الشركة وفرضيات الميزانية، وتقريراً عن سير عملية شراء الشركة لأسهمها.

**وافق مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات للتأمين، على استقالة العضو المنتدب لإدارة الشركة محمد الهواري من منصبه، علماً بأنه سيبقى عضواً غير تنفيذي في مجلس الإدارة.

**أعلنت شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» تعيين عوض عبدالله حسن مدير للرقابة الداخلية والمكلف أيضاً بمهام ضابط الامتثال ومقرر لمجلس الإدارة بالشركة.

**أعلنت «ماريوت الدولية» عن إعادة إطلاق بطاقتها الائتمانية «Marriott Bonvoy» ذات العلامات التجارية المتعددة، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني وماستركارد، مع عرض لربح أكثر من 200,000 نقطة مكافأة.