النفط يواصل تراجعه بسبب ضعف توقعات الطلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط، أمس الخميس؛ بعد التعافي السريع لإنتاج السعودية، ووسط علامات متزايدة على تباطؤ الطلب.

وبلغت عقود خام برنت الآجلة 62.36 دولار للبرميل، بانخفاض 3 سنتات، أو 0.1 ٪، عن الإغلاق السابق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بمقدار 9 سنتات أو 0.2٪ إلى 56.40 دولار للبرميل.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إلى أن حل النزاع مع الصين قد يكون قريباً، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب على الوقود.

وانخفض برنت وخام غرب تكساس الوسيط، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لهما منذ هجمات 14 سبتمبر/‏‏‏‏أيلول على المملكة العربية السعودية.

وتراجعت الأسعار بسبب الارتفاع المفاجئ الذي بلغت قيمته 2.4 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة (أوبك) أن السعودية أعادت إصلاح المنشآت النفطية التي تضررت من الهجمات التي تعرضت لها في وقت سابق من الشهر الحالي.

ونقلت بلومبيرج عن باركيندو قوله في تصريحات بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، إن السعودية استعادت قدراتها الإنتاجية في مجال النفط وتجاوزت آثار الهجمات التي كانت قد أدت إلى توقف نحو نصف إنتاج المملكة من النفط.

يأتي ذلك بينما أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بينما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4.5% فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت مبكر صباح أمس الخميس عن الوزير قوله إنه تم «تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة (جنوب شرق) المملكة مساء الأربعاء، مشيراً إلى أن تشغيل هذا الحقل «سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية».

كما أوضح أنه «بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي؛ أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات».

وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يومياً، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يومياً.

(وكالات)