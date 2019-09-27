شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: خفض الفائدة 1% قرار جيد ومشجع للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن خفض الفائدة من قبل البنك المركزى بنسبة 1% عقب فترة قليلة من الخفض السابق والبالغ 1.5%، وهو قرار جيد بالنسبة للاستثمار الصناعى، والذى يحتاج مزيد من التيسير النقدى فى المرحلة المقبلة.

وقال البهى ل " الخليج 365": كافة الدلائل تشير إلى أن الفترة المقبلة هى لقطاع الصناعة خاصة مع موجة التسيير النقدى فى مصر، وهبوط الفائدة إلى 13.25% تقريباً بعد أن كانت تسجل أكثر من 20%.

وأشار إلى أن المستثمرين فى القطاع الصناعى لا يطلب قروضاً إلا بعد أن يكون قطع شوط فى مشروعه، فهو استثمار طويل الأجل لكنه الأفضل من قطاع التجارة أو الخدمات، وذلك لمساهمة القطاع الصناعى بالنسبة الأكبر فى معدلات النمو، وخلق الوظائف.

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وأوضح "البهي" أن تشجيع الاستثمار بالقطاع الصناعى يحتاج مزيد من التيسير النقدي، وكما ذكرت سابقة نحتاج قروض ذات فائدة خاصة للقطاع الصناعى، تدور فى فلك ال 10% وبالفعل نحن نقترب من هذا الرقم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 13.25% و14.25% و13.75%، من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.