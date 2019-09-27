شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم استخدام الإنترنت والحاسب الآلى بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بأن نسبة منشآت القطاع الخاص التي تستخدم الإنترنت بلغت نحو 56.7% بينما بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التى لديها إنترنت 41.2%.

و بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص التي تستخدم الحاسب الآلي في التعامل مع الشبكة الدولية 62.2% بينما كانت نسبة منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الإنترنت فى الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 60.7%.

و بلغت نسبة منشات القطاع الخاص التى تتعامل مع التجارة الإلكترونية بيعا نحو 7% وشراء 6%.

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و بلغ إجمالي عدد المتدربين فى برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة يناير - مارس 2019 نحو 12.18 ألف.

و بلغ إجمالى عدد المتدربين فى مجال البرمجيات 23.4 ألف متدرب حتى نهاية الفترة من يناير - مارس 2019.