شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ 5 شركات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وتراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركات المصرية للاتصالات إلى 168.318 مليون شهادة، حديد عز إلى 115.440 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية إلى 305.091 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 463.954 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير إلى 712.623 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ البنك التجارى الدولى عند 24.467 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 82.032 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 179.170 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.773 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.210 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 82.009 مليون شهادة.

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كما استقر رصيد شهادات إيداع جى بى أوتو عند 276.472 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.088 مليون شهادة.