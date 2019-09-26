أحمد موسي : من يدعون للفوضي فى مصر خونة وليس معارضين

الموجز

قال الإعلامي أحمد موسى إن من يعارض على أرض مصر له الحق في إبداء رأيه "قول رأيك بس اللي بيدعو إلى فوضي ليس معارضا وبنقول عليهم خونه ولازم نفرق بين اللي بيعارض الحكومة ودعوات الفوضى والإرهاب واللي بيقوم بيها خونة".

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، هناك فارقا كبيرا بين حرية الرأي والتعبير، وبين التحريض على الإرهاب والعنف وقلب نظام الحكم في مصر "إحنا أول ناس ندافع عن حرية الرأي والتعبير".

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