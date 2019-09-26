شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يوفر وسائل انتقال مجانية لمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض تراثنا هذا العام يقام فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بالفترة من 2 إلى 6 أكتوبر، بمشاركة 500 عارض من كافة محافظات مصر. وقالت نيفين جامع، إنه نظراً لحرص القائمين على المعرض لوصوله لكافة المهتمين، تم توفير مواصلات لنقل الزائرين للمعرض.

أضافت - فى تصريحات خاصة - إن خطى سير الخط الأول من ميدان التحرير إلى مركز مصر للمعارض الدولية ويكون الذهاب والعودة مجانا، والخط الثانى يبدأ من ميدان الحجاز مروراً بميدان سفير وصلاح الدين وتريومف ويكون الذهاب والعودة مجانا خلال أيام 3 و 4 و 5 أكتوبر.

وحدد جهاز المشروعات المواعيد التالية:

10:30 ص، 12:30ظ،2:30 م،4:30 م،6:30 م.

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض تراثنا أكبر معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى مصر يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

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اتوبيس نقل زوار معرض تراثنا



تغطية أتوبيسات نقل المواطنين بلوجو معرض تراثنا



تغطية أتوبيسات نقل المواطنين بلوجو معرض تراثنا



تغطية أتوبيسات نقل المواطنين بلوجو معرض تراثنا



تغطية أتوبيسات نقل المواطنين بلوجو معرض تراثنا



تغطية أتوبيسات نقل المواطنين بلوجو معرض تراثنا