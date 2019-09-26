شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تستضيف"مطوري جوجل" لبحث تقنيات إنترنت الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستضيف معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، اجتماع DevFest GDG Cloud Egypt الذي تنظمه مجموعة مطوري جوجل وذلك يوم 28 سبتمبر بمقر المعهد بالقرية الذكية.

وتجمع اجتماعات DevFest عدد كبير من مطوري البرامج وتركز على بناء المجتمع والتعرف على تقنيات جوجل. وينظَم كل اجتماع بصورة فريدة لتلبية احتياجات مجتمع مطوري البرامج في المنطقة التي ينعقد بها.

ويُعد الاجتماع فرصة للمهتمين بتكنولوجيا Google Cloud للمشاركة والتعلم، ويغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات منها إنترنت الأشياء والتعلم الآلي وتقنية الحوسبة بدون خادم، ونظام Kubernetes وغيرها من التقنيات.

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وتضم شبكة مجموعات مطوري جوجل أكثر من 1000 مجتمع حول العالم وتقوم بتعليم المطورين وإشراكهم في تقنيات جوجل من خلال اجتماعات شخصية تقودها المجتمعات المحلية.

وتنعقد اجتماعات مجموعات مطوري جوجل بصفة شهرية في جميع أنحاء مصر، وتجمع عدد من مطوري البرامج لتبادل المعرفة والخبرات في تقنية الحوسبة السحابية، بما في ذلك برنامج TensorFlow، ومحرك جوجل لنشر نماذج التعلم الآلي على السحابة Cloud MLومنصة جوجل السحابية GCP وغيرها.