شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تحتفى بأول مرشدة سياحية من بدو سيناء تشارك فى رحلات السفارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بالقبائل السيناوية القائمة على مشروع درب سيناء السياحى، أول طريق للمشى الطويل فى مصر، كما رحبت وزيرة السياحة بتواجد أول مرشدة سياحية إمرأة من قبائل بدو سيناء " أم ياسر" والتى تشارك فى اصطحاب مجموعات سياحية فى رحلات السفارى والكامبينج.

وأكدت وزيرة السياحة أن هذه الأنواع المستحدثة تقدم للعالم مدى التنوع السياحى الذى تحظى به مصر وخاصة فى مجال سياحة المغامرة.

Advertisements

وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة المنتدى الدولي للمدونين والمؤثرين المتخصصين في السياحة والسفر، مساء اليوم وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فى الترويج لمصر.

وشهد الافتتاح المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وأعضاء اتحاد الغرف السياحية وقيادات وزارة السياحة وعدد من ممثلى القطاع الخاص.