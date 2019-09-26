شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 26-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 26-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 695.795 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، سماد مصر، الحديثة للمواد العازلة، رواد السياحة، مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الدولية المحاصيل الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 695.795 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 267.3 مليون ورقة مالية بقيمة 965 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.63%، والعرب على 11.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.73%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 75.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 137.6 مليون جنيه، 14.9 مليون جنيه، على التوالى.

Advertisements

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 13857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1929 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 16710 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 5175 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.86% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 27 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

بالم هيلز

سيطرت المشتريات على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وتصدر مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، القائمة بإجمالى 370.5 ألف سهم، ثم مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن بإجمالى 95.2 ألف سهم من خلال 3 عمليات.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى بعدد 60 ألف سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 25 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ألفين سهم.

وكانت البورصة المصرية، قد شهدت تراجع كبير خلال 3 جلسات الأولى هذا الأسبوع مما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير، وهو ما يعطى الفرصة لمجالس إدارات الشركات لشراء أسهم بأسعار متدنية.