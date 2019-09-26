الارشيف / الاقتصاد

أوراسكوم للإنشاءات ترسل خيرة شباب مصر للدراسة فى أشهر جامعات العالم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم للإنشاءات ترسل خيرة شباب مصر للدراسة فى أشهر جامعات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للعام التاسع عشر على التوالى، قدمت شركة أوراسكوم للإنشاءات منح دراسية لطلبة مصريين متفوقين تمكنهم من إتمام دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا فى أشهر جامعات العالم تحت اسم "منحة أنسى ساويرس".

 

Advertisements

وبدأت منحة أنسى ساويرس فى عام 2000، وذلك بغرض المساهمة فى النهوض بالاقتصاد المصرى عن طريق استثمار موارد الشركة فى المشاريع والبرامج التعليمية وأحد هذه البرامج هو برنامج منحة أنسى ساويرس.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوراسكوم للإنشاءات ترسل خيرة شباب مصر للدراسة فى أشهر جامعات العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا