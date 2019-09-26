شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل تراجعه بعد أنباء عن عدم التزام "جونسون" بقرارات البرلمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم مواصلاً خسائره في ظل أنباء عن أن رئيس وزراء البريطاني "بوريس جونسون" لن يمتثل لقرارات البرلمان.



ورد "جونسون" على سؤال أحد الصحفيين اليوم بشأن تنفيذ قرار البرلمان وتوجيه طلب رسمي للاتحاد الأوروبي بتأجيل "بريكست" حال عدم التوصل إلى اتفاق.

Advertisements



وأكد "جونسون" على أنه لن يطلب ذلك من بروكسل مشددا على ضرورة تنفيذ خيار الشعب البريطاني والخروج من التكتل الأوروبي الموحد في الموعد المقرر في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول.



وذكر أحد أعضاء البرلمان البريطاني أنه حال فشل "جونسون" في التوصل إلى اتفاق مع بروكسل حول "بريكست" بحلول التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، فإن عليه طلب تمديد أجل المفاوضات حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني بموجب قانون برلماني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2327، وسجل أعلى سعر عند 1.2381 وأقل سعر عند 1.2303.