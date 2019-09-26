شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يُنهي التعاملات على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليتلقى المعدن النفيس دعما في ظل القلق من عزل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وأعرب الرئيس "ترامب" عن غضبه من إجراءات الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي مشيرا إلى أنه في تاريخ الولايات المتحدة، لم يعامل أي رئيس بمثل هذه المعاملة.

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وكانت زعيمة الاغلبية في مجلس النواب الأمريكي قد أعلنت بدء إجراءات عزل "ترامب" بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل التحقيق مع المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة "جو بايدن".



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 1515.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1519.5 دولار وأقل سعر عند 1507.1 دولار بعد تسجيل خسائر بنسبة 1.8% بالامس.