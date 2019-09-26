شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً بعد بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملاتت اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متباينة فضلا عن استمرار عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.



وتلقى الدولار دعماً من تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في أقرب مما يتوقع البعض.



رغم ذلك، لا تزال هناك حالة من الجدل بشأن إعلان رئيس مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" عن بدء إجراءات عزل "ترامب" من منصبه.

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وأكدت "بيلوسي" على مخالفة "ترامب" للقانون واستغلال منصبه بعد مكالمة هاتفية أظهر مضمونها ضغوطا من الرئيس الأمريكي على نظيره الأوكراني لفتح تحقيقات مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" الأمر الذي يضر ببه في هذا السباق.



كانت بيانات قد أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% خلال الربع الثاني، بينما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد بثلاثة آلاف إلى 213 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.