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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره..و"برنت" يعاود التداول أعلى 62 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام قلص خسائره مدعوما بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي ألمح من خلالها إلى استعداد الصين لعقد اتفاق تجاري وشراء المزيد من المنتجات الزراعية ولحوم الأبقار من الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش عند 99.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.
وسوف تصدر غدا بيانات "بيكر هيوز" المتعلقة بأنشطة الحفر واالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا عن الأسبوع الجاري.
من ناحية أخرى، يتزايد ضخ الإمدادات النفطية من جانب السعودية مع تعافي معامل "أرامكو" من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها في وقت سابق هذا الشهر.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 55.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.8 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.
وتراجع "برنت" بنسبة 0.5% إلى 62.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.4 دولار.
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