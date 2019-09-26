شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار الكندي مع استمرار الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع الضغوط على أسعار النفط بالإضافة إلى ترقب الأسواق لسير المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ستنطلق أوائل الشهر القادم.



وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن رأيه بأن الصين تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.



وأضاف "ترامب" بأن الصين بدأت في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ولحوم الأبقار من الولايات المتحدة معلقا أنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق تجاري في أقرب وقت لا يتوقعه أحد.

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وفيما يتعلق بتداولات الخام المؤثرة على الدولار الكندي، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:14 ببتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 55.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.8 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.5% إلى 62.05 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.4 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش عند 0.7538، وسجل أعلى سعر عند 0.7561 وأقل سعر عند 0.7529.