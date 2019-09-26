شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض متأثرة بعدم اليقين السياسي السائد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع تركيز المستثمرين على عدم اليقين السياسي المتعلق باحتمالية عزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه.



وكشفت بيانات حكومية أن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 2% في الربع الثاني، بينما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة بثلاثة آلاف إلى 213 ألفاً في الأسبوع الماضي.

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وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رفضه لمحاولات الديمقراطيين بالكونجرس عزله من منصبه مطالباً بالشفافية وأنه سينشر نص أول مكالمة دارت بينه وبين الرئيس الأوكراني "زيلنسكي".



وأضاف "ترامب" بأن المكالمة كانت ودية ومناسبة، لكن البيت الأبيض نشر أمس نصا آخر يوضح ضغوطا مارسا الرئيس الأمريكي على أوكررانيا وهددها بسحب مساعدات مالية لو لم تفتح تحقيقا مع المرشح المنافس في انتخابات الرئاسة 2020 "جو بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 26863 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل سبعين نقطة) إلىى 8007 نقاط، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 2969 نقطة.