شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تنخفض رغم تأكيدات "ترامب" الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم على الرغم من التصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حيال الصين بالأمس.



وكان الرئيس "ترامب" قد انتقد الصين في كلمته أمام الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع واتهمها بالتلاعب في سعر صرف عملتها وسرقة أسرار وحقوق ملكية فكرية.



ومع ذلك، أكد "ترامب" أمس على أن الصين تريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وأحرزت تقدما ملموساً في هذا الصدد.

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وأضاف "ترامب" بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في وقت أقرب مما يتوقع الكثيرون في الأسواق مشيراً إلى أن بكين ستشتري المزيد من المنتجات الزراعية كالصويا والذرة وأيضا لحوم الأبقار من أمريكا.



ولا يزال عدم اليقين السياسي يخيم على الأسواق العالمية على أثر إعلان مجلس النواب الأمريكي عن إجراءات لعزل "ترامب" بسبب ضغوط على أوكرانيا للإضرار بمنافسه "جو بايدن" في السباق الانتخابي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار العقود الفورية للذرة بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 370 دولارا للبوشل في بورصة السلع، وسجلت أعلى سعر عند 375.7 دولار وأقل سعر عند 369.7 دولار.