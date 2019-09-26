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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، ليواصل الخام الأمريكي خسائره لليوم الخامس على التوالي ، بفعل تجدد مخاوف تخمة العرض فى الولايات المتحدة ،خاصة بعد ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع الثاني على التوالي ،وتسارع إنتاج النفط لأعلى مستوياته على الإطلاق.
تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.10$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.62$، وسجل أعلى مستوي عند 56.84$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 62.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.56$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.74$.
عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 55.66$ للبرميل ،بينما حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.35% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، بعدما سجلت فى وقت سابق مستوي 61.26$ للبرميل، الأدنى منذ 16 أيلول/سبتمبر الجاري.
أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 20 أيلول/سبتمبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.3مليون برميل.
وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 12.5 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، و الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.
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