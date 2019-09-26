شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الأمريكي طبقا للتوقعات - الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثاني /2019 مسجلة نمو بمعدل 2.0 % ،طبقا للتوقعات التي أشارت إلي نمو بمعدل 2.0 % ، طبقا للقراءة السابقة نمو بمعدل 2.0% ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 3.1 % خلال الربع الأول.

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