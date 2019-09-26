شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات نمو أكبر اقتصاد فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات عن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 99.13 نقطة الأعلى منذ 3 أيلول/سبتمبر ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.96 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.86 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ،فى ثالث مكسب خلال الأربعة الأيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 16 أيلول/سبتمبر الجاري.

المكاسب الحالية للعملة الأمريكية تعاذ إلى الطلب القوي على الدولار كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى ، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

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اليورو يواجه تصاعد مخاوف الركود الاقتصاد فى أوروبا ،والتي قد تجبر المركزي الأوروبي عن اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة خلال الاجتماعات المقبلة ،والجنيه الإسترليني حالة عدم اليقين تجاه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتوقعات القاتمة للاقتصاد الملكي.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء إن التوصل لاتفاق ينهي الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يحدث فى وقت أقرب مما كان متوقعا.

جددت تلك التصريحات آمال إنهاء الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي أثارت بالسلب كثيرا على المسار الاقتصادي فى كلا البلدين ،وبالتالي سوف تتحسن التوقعات الاقتصادية مرة أخرى ، وهو ما سوف يساعد مجلس الاحتياطي الاتحادي فى التمهل عند خفض معدل الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،البيانات الإيجابية سوف توسع مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثاني/2019 المتوقع نمو بمعدل 2.0% بنفس القراءة السابقة ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 3.1 % خلال الربع الأول.