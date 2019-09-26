شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع لليوم الثالث على التوالي بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وبفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.2% إلى مستوي 17.86$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.90$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 18.04$.

فقد المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس نسبة 3.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 5 أيلول/سبتمبر الجاري ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 18.73$ للأوقية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 99.13 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم صعود العملة الأمريكية يضغط سلبا على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار ، إذ يجعلها ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.

يدعم صعود الدولار فى الوقت الحالي ،عمليات شراء العملة الأفضل استثمارا من بين جميع العملات الرئيسية الموجودة بسوق الصرف الأجنبي ، حيث معدلات الفائدة الأمريكية مرتفعة بالمقارنة بنظيرتها للبنوك المركزية العالمية.