شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الأسهم الأوروبية استنادا على آمال تجارية وبيانات ألمانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتتعافي من أدنى مستوى فى نحو أسبوعين المسجل فى الجلسة السابقة ، مع تحسن معنويات المستثمرين استنادا على تزايد آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل ، بالإضافة إلى بيانات إيجابية أظهرت ارتفاع الثقة بالاقتصاد الألماني.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوعين ، بفعل مخاوف حيال الأوضاع السياسية فى الولايات المتحدة بعد إعلان مجلس النواب عن البدء فى إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدرت شركات التكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.2% ، لتعوض جزء كبيرة من خسائرها التي تكبدتها الجلسة السابقة.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء إن التوصل لاتفاق ينهي الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يحدث فى وقت أقرب مما كان متوقعا.

فى ألمانيا سجل مسح Gfk لقياس ثقة المستهلك ارتفاعا للمرة الأولى فى عام 2019 خلال تشرين الأول/أكتوبر عند مستوي 9.9 نقطة بعدما سجل مستوي 9.7 نقطة فى أيلول/سبتمبر.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.6% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.6% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.5 %.

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 1.0% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بفضل مكاسب شركات التصدير المستفيدة من الهبوط الحاد فى سعر صرف الجنيه الإسترليني.