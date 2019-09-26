شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتشبث بالتداول أعلى 1,500$ مقاوما صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن محاولات استئناف المكاسب التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع تشبث الأسعار بالتداول أعلى مستوي 1,500$ ، ويكبح تلك المحاولات صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,508.95$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,503.94$،وسجلت أعلى مستوي 1,511.12$ ، وأدنى مستوي 1,502.94$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.8% ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، وبأكبر خسارة يومية منذ 5 أيلول/سبتمبر الجاري ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,535.62$ للأونصة.

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بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح انخفضت الأسعار بفعل صعود الدولار الأمريكي ، و تصريحات إيجابية للرئيس الأمريكي عن قرب التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ،مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 99.13 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الأخرى ،وتركيز البنوك المركزية العالمية على خفض معدلات الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 16.42 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ 21 حزيران/يونيو الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 924.94 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.