شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي استنادا على آمال تجارية ومخاوف العرض الأمريكي تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، استنادا على آمال إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،ويكبح تلك المحاولات تجدد مخاوف تخمة العرض فى الولايات المتحدة ،خاصة بعد ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع الثاني على التوالي ،وتسارع إنتاج النفط لأعلى مستوياته على الإطلاق.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.83$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.62$، وسجل أدنى مستوي عند 56.21$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 62.70$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.56$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.09$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 55.66$ للبرميل ،بينما حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.35% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، بعدما سجلت فى وقت سابق مستوي 61.26$ للبرميل، الأدنى منذ 16 أيلول/سبتمبر الجاري.

Advertisements

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للصحفيين فى نيويورك بأن الولايات المتحدة والصين تجريان "محادثات جيدة" وأن الاتفاق التجاري يمكن أن يحدث فى وقت أقرب مما نعتقد.

جددت تلك التصريحات آمال توصل أكبر اقتصادين فى العالم لاتفاق شامل ،ينهي فترة طويلة من النزاعات التجارية ،والتي أثرت كثيرا على نمو الاقتصاد العالمي وقلصت توقعات الطلب على النفط.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 20 أيلول/سبتمبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.3مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 12.5 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، و الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.