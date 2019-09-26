شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يقبع قرب أدنى مستوى فى 3 أشهر وسط أجواء سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر تعاملات على أكبر عملة رقمية فى العالم ،وتوقعات بمزيد من الهبوط حتى تجد العملة قيمتها الحقيقية مع تحرك السوق إلى المزيد من التنظيم.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 125$ بما يعادل نسبة 1.5% إلى 8,318$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,443$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 8,50$.

فقدت العملة الرقمية الرائدة "البتكوين" بالأمس نسبة 1.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة.

وفى اليوم السابق انخفضت العملة بنسبة 11.8% ،بأكبر خسارة يومية منذ 16 تموز/يوليو الماضي ،مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 7,998$ لكل وحدة بتكوين ، بعد تسارع عمليات البيع عقب التخلي عن حاجز 10,000$.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس نحو 6 مليار$ إلى إجمالي 220 مليار$ ، مع استمرار هبوط أسعار البتكوين والعملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق التشفير بالأمس إلى 217 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى أيار/مايو الماضي.

لا تزال الأجواء السلبية تسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" خاصة مع إثبات الدببة تفوقهم الواضح على الثيران فى معركة الاتجاه الأخيرة بعد الاستقبال الفاتر لمنصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt.

توقع الكثيرون سيطرت الثيران على الاتجاه بعد انطلاق التداولات رسميا فى أكبر منصة للعقود الآجلة فى العالم ،ومع حدوث العكس بدء بعض المضاربين فى إغلاق صفقاتهم الشرائية على عجل ،لذلك تم كسر مستويات دعم هامة ،وهو ما اضطر باقي التجار إلى إغلاق جزء من مراكزهم الطويلة.

ويؤكد بعض الخبراء إن الانخفاض الغير متوقع فى سعر البتكوين علامة على أن العملة المشفرة تبحث عن قيمتها الحقيقية ، فى ظل تحرك السوق إلى المزيد من التنظيم الفعلي و منع التلاعب فى الأسعار.