شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف حيال "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى ِأسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بعدما تكبد بالأمس أكبر خسارة يومية فى شهرين ، بفعل تجدد مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2353$ من سعر الافتتاح 1.2353$ ،وسجل أعلى سعر 1.2380$ وأدنى سعر 1.2347$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 29 تموز/يوليو الماضي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2346$.

تعاذ تلك الخسارة اليومية الأكبر فى شهرين ، إلى تجدد المخاوف حيال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي واحتمال إجراء انتخابات عامة مبكرة.

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عاد مجلس العموم البريطاني للانعقاد ممارسا مهامه البرلمانية ، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية تعليق عمل البرلمان حتى منتصف الشهر المقبل ، وعليه قد يقف البرلمان حائلا قويا أمام تمرير أي اتفاق يتواصل إليه رئيس الحكومة "بوريس جونسون" مع أوروبا حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقبل تعليق أعمال البرلمان ،حققت المعارضة نصرا قويا على حكومة جونسون ،بعدما أقرت قانون بضرورة تأجيل "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر فى حالة الفشل فى التوصل لاتفاق نهائي قبل موعد المغادرة المحدد سابقا فى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ورفض البرلمان أيضا طلبا من بوريس جونسون بضرورة إجراء انتخابات عامة مبكرة ، كان يريدها للحصول على دعم شعبي من أجل المضي قدما فى طريق انفصال البلاد فى الموعد المقرر حتى لو كان ذلك بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جهته أعرب جونسون عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية لكنه شدد على ضرورة احترام خيار الشعب البريطاني وتنفيذ قراره بالخروج من الاتحاد الأوروبي.