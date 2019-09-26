شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من أيار/مايو وارتداد خام برنت للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من الشهر ذاته متغاضيان عن انخفاض مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً وفي أعقاب التقرير التي تطرقت لكون السعودية استعادت طاقتها الإنتاجية إلى 11.33 مليون برميل يومياً.

وفي تمام الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.28% لتتداول عند مستويات 56.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.69$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 56.49$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.29% لتتداول عند 62.40$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.58$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت أيضا تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 62.39$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 98.87 مقارنة بالافتتاحية عند 98.96، مع العلم، أن المؤشر اختتمت تداولات الأمس عند 99.04.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل اتساع 3.1% في الربع الأول الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 2.4% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 0.9% في القراءة السابقة للربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من أيلول/سبتمبر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 210 ألف طلب مقابل 208 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 1,666 ألف طلب مقابل 1,661 ألف طلب.

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كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 73.3$ مليار مقابل 72.3$ مليار في تموز/يوليو الماضي، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تموز/يوليو، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 2.5% في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع الفائض إلى 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 20 من أيلول/سبتمبر مقابل 1.1 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 0.3 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 419.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أمس الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.5 مليون برميل، لتظل المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 7% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب بالأمس عن كون الاتفاق التجاري لبلاده مع الصين أصبح "أقرب وأوثق" وأن هناك "فرصة جيدة" حيال التوصل لاتفاق تجاري، مع أفادته بأن بكين بدأت في عمليات شراء موسعة لعناصر مثل اللحوم الأمريكية، وذلك مع تطرقه أيضا لتقدم المحادثات التجارية مع اليابان، هذا وقد وقع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقية محدودة تسهل الوصول لسلع زراعية أمريكية بقيمة 7.2$ مليار.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 14 منصة إلى إجمالي 719 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 20 من أيلول/سبتمبر، لتعكس بذلك خامس تراجع أسبوعي لها على التوالي وأكبر تراجع أسبوعي لها في شهر حينما عكست أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نيسان/أبريل الماضي.