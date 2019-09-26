شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب حديث محافظي المصارف المركزية العالمية الكبرى بالإضافة إلى التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.30% لتتداول عند 1,515.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,510.90 للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 98.88 مقارنة بالافتتاحية عند 98.96.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً لإلقاء محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا ملاحظات موجزة في الاجتماع السنوي لشركات الأوراق المالية في طوكيو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر السنوي لمجلس المخاطر النظامية الأوروبي في فرانكفورت، وصولاً إلى حديث محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في حلقة نقاش حول مستقبل الخدمات المالية في المؤتمر ذاته في فرانكفورت.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل اتساع 3.1% في الربع الأول الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 2.4% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 0.9% في القراءة السابقة للربع الأول.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من أيلول/سبتمبر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 210 ألف طلب مقابل 208 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 1,666 ألف طلب مقابل 1,661 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 73.3$ مليار مقابل 72.3$ مليار في تموز/يوليو الماضي، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تموز/يوليو، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 2.5% في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين أيضا لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، حيث من المرتقب أن يلقي رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جميس بولارد الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا في الحدث الذي يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب بالأمس عن كون الاتفاق التجاري لبلاده مع الصين أصبح "أقرب وأوثق" وأن هناك "فرصة جيدة" حيال التوصل لاتفاق تجاري، مع أفادته بأن بكين بدأت في عمليات شراء موسعة لعناصر مثل اللحوم الأمريكية، وذلك مع تطرقه أيضا لتقدم المحادثات التجارية مع اليابان، هذا وقد وقع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقية محدودة تسهل الوصول لسلع زراعية أمريكية بقيمة 7.2$ مليار.