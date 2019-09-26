شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على حديث كورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الخميس مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي الإيجابية حيال المفاوضات التجارية وعلى أعتاب إلقاء محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا ملاحظات موجزة في الاجتماع السنوي لشركات الأوراق المالية في طوكيو.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب بالأمس عن كون الاتفاق التجاري لبلاده مع الصين أصبح "أقرب وأوثق" وأن هناك "فرصة جيدة" حيال التوصل لاتفاق تجاري، مع أفادته بأن بكين بدأت في عمليات شراء موسعة لعناصر مثل اللحوم الأمريكية، وذلك مع تطرقه أيضا لتقدم المحادثات التجارية مع اليابان، هذا وقد وقع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقية محدودة تسهل الوصول لسلع زراعية أمريكية بقيمة 7.2$ مليار.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.44% ليربح 7.11 نقطة ويصل إلى المستوى 1,627.19، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.22% ليربح هو الأخر 49.13 نقطة ويصل إلى المستوى 22,069.28.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهد تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.01% ليخسر 0.27 نقطة ويصل إلى المستوى 3,870.71، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.11% ليخسر هو الأخر 3.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,952.23.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.34% ليربح 88.68 نقطة ويصل إلى المستوى 26,034.03، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.34% ليربح هو الأخر 7.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,080.53.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.18% ليخسر 19.85 نقطة ويصل إلى المستوى 10,841.59، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.36% ليخسر هو الأخر 24.12 نقطة ويصل إلى المستوى 6,686.10.