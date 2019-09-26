شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تفتتح المنتدى الدولى للمدونين المتخصصين فى السياحة والسفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة المنتدى الدولي للمدونين والمؤثرين المتخصصين في السياحة والسفر، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فى الترويج لمصر.

وشهد الافتتاح المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وأعضاء اتحاد الغرف السياحية وقيادات وزارة السياحة وعدد من ممثلى القطاع الخاص،

وتعتمد استراتيجية وزارة السياحة علي تحديث أدوات الترويج السياحي والاستعانة بالمنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتقديم مصر بصورة عصرية ومتقدمة، حيث إشارت الدكتورة رانيا المشاط الي ان أكثر من 40 % من السائحين حول العالم تحت سن 33 عاما يستخدمون موقع الانستجرام عند اتخاذ قراراتهم للسفر؛ وذلك ووفقا لدراسة هامة نشرها موقع Forbes .

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وتحدثت الوزيرة ، عن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والذي يرتكز علي مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في صناعة السياحة ، مشيرة الي أن الأثر الإيجابى للصور التي يقوم بنشرها المدونين والمؤثرين علي وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارتهم للمقاصد السياحية بالدول المختلفة، خاصة وأن هؤلاء المدونين لديهم ملايين المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي.