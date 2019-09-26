شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتى سكيب" يشهد طرح أدوات جديدة لتحفيز الاستثمار العقارى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجهات المشاركة فى الدورة التاسعة عشرة من معرض "سيتى سكيب العالمي" عن استمرار تقديمها باقة الحوافز والعروض الحصرية المقدمة لزوار المعرض والذى يختتم أعماله غدا وهى سابقة فى تاريخ المعرض المستمر منذ 19 عاما، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتى اختيار الجهة المنظمة "إنفورما ماركيتس" لاستكمال أعمال المعرض خلال عطلة نهاية الأسبوع كبادرة تحفيزية للزوار وتشجيعهم على زيارة المعرض والتعرف على أفضل الباقات الترويجية والعروض الحصرية على المشاريع العقارية الجديدة لتضعها فى متناول مختلف شرائح المستثمرين والأفراد المستهدفين لاسيما فى ظل التفاعل الإيجابى الذى أبداه زوار المعرض خلال الأيام الماضية.

وتشمل باقة العروض التى توفرها الجهات العارضة خطط سداد مرنة وطويلة الأجل وإعفاء من رسوم الخدمات وعروض استرداد نقدى عند شراء العقارات وغيرها من العروض المتوافرة.

وقال محمد سلطان القاضى المدير العام لشركة رأس الخيمة العقارية إن الشركة تواصل استهداف الأسواق التى تركز على الأفراد وتسعى من خلال مشاركتها فى "سيتى سكيب العالميط هذا العام إلى توفير خطط سداد طويلة الأجل وإعفاء من رسوم المجمّعات بنسبة 3 بالمائة وعروض استرداد نقدى بقيمة 3 بالمائة وغير ذلك بهدف تعزيز قاعدة العملاء وجذب المستثمرين إلى منتجاتهم العقارية.

ومن جهة أخرى استضافت "جوائز سيتى سكيب للأسواق الناشئة" الفعالية السنوية التى تحتفى بالتميز فى مجال العقارات 56 شركة من المرشحين النهائيين من 12 دولة من أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا فى حفل حصرى لتكريم الفائزين.

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وتُعتبر هذه الجوائز من أرفع الشهادات التى تكرّم التميّز فى 12 مجالاً فى التطوير العقارى والهندسة المعمارية بدءاً من العقارات التجارية والسكنية والتجزئة وصولا إلى الاستدامة والمجتمع والترفيه والضيافة.

وتم إعلان الفائزين بالجوائز المرموقة وجاءت جائزة المشروع التجارى الجاهز لشركة "لاند سكيب" المحدودة و جائزة المشروع التجارى المستقبلي لشركة "مورفوجينيسز" و جائزة مشروع المجتمع والثقافة الجاهز لشركة "بورو هابولد إينجنيرنغ" وحصدت شركة "دباغ للهندسة المعمارية" على جائزة مشروع المجتمع والثقافة المستقبلي.

كما فازت بجائزة مشروع الترفيه والضيافة الجاهز شركة" رونالد لو وشركاه" وجائزة مشروع الترفيه والضيافة المستقبلي لشركة "إن دى إيه جروبط و جائزة المشروع السكنى المنخفض إلى متوسط الارتفاع الجاهز لشركة "إف جى إم إف" وجائزة المشروع السكنى المنخفض إلى متوسط الارتفاع المستقبلي لشركة "إم يو يو إم" وجائزة المشروع السكنى المتوسط إلى عالى الارتفاع الجاهز لشركة "إف جى إم إف" و جائزة المشروع السكنى المتوسط إلى عالى الارتفاع المستقبلي لشركة "كيلا ديزاين"و جائزة مشروع التجزئة الجاهز لشركة شركة "إل دبليو كي" وشركاؤها إتش كي المحدودة كما فازت بجائزة مشروع التجزئة المستقبلي شركة "إل دبليو كى وشركاؤها إتش كي المحدودة وحصلت على جائزة الاستدامة شركة "فيريتاس" وجائزة المشاريع السكنية ذات الأسعار المعقولة- تقدير اللجنة الخاص لشركة "أو إن جى أند أو إن جي".